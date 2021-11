A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada dia - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2021 00:00

Resta ao Flamengo debruçar sobre o trabalho de recuperação física do grupo para chegar em condições razoáveis à decisão da Libertadores no dia 27, com o Palmeiras, em Montevidéu. Separar o grupo do que vai continuar seguindo a procissão no Brasileirão e iniciar imediatamente o trabalho de regeneração dos que vão ao que interessa. A concentração se faz necessária porque, fisicamente, o desequilíbrio é flagrante e o isolamento por duas semanas seria a solução para tentar recolocar a equipe em razoável forma. Tecnicamente, o grupo é muito bom. Fisicamente, está em frangalhos. E Renato (foto) reconhece isso, tanto que em cada entrevista usa boa parte do tempo para criticar o fato de ter que jogar a cada três dias. Focar na decisão, levando em conta que se trata de jogo único, que pode ter prorrogação e até terminar em cobranças de pênaltis, com grande desgaste físico e mental. Momento requer ações rápidas, práticas e objetivas.

ALÍVIO

Ao assumir o Barcelona, o ex-jogador Xavi confirmou o que a imprensa mundial tinha divulgado e a Confederação Brasileira de Futebol insistia em negar: o convite para assumir a função de assistente técnico na seleção brasileira com o compromisso de ser efetivado como novo comandante ao fim da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O técnico Tite está bem tranquilo. Afinal, com o Brasil classificado por antecipação para o Mundial e Xavi contratado no Barcelona, seu emprego está garantido até dezembro do ano que vem.

PEDALADAS

Revelar os áudios do VAR piora a péssima imagem da arbitragem brasileira, os caras gritam esbaforidos e brigam com as imagens.

O Vasco deve começar imediatamente a reforma do departamento de futebol se quiser brigar com chances de voltar à elite do futebol brasileiro.

Incrível, a seleção brasileira joga amanhã com a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e por aqui poucos estão ligados.

BOLA DENTRO

Michael sobra no combalido Flamengo, corre o tempo todo, passa, dribla, cruza, cabeceia, chuta e faz gols. Precisa ser preservado para a decisão da Libertadores.

BOLA FORA

O mundo do esporte atento e preocupado com o avanço da ação de quadrilhas especializadas em manipulação de resultados. Assunto merecia análise mais profunda.