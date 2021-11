Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/11/2021 00:00

A confirmação da volta do Botafogo para a divisão principal foi uma vitória do futebol brasileiro, que tem no Alvinegro um dos pilares que sustentam sua fama no cenário internacional. O mundo da bola reverencia e agradece ao Botafogo por ter povoado os gamados com gênios da bola, como Nilton Santos, Garrincha, Paulo César, Jairzinho, entre tantos que me tiraram de casa dezenas de vezes para me deliciar com o futebol na sua essência. Quero saudar os heróis desta vitoriosa campanha, do presidente Durcesio Mello e seus pares, aos funcionários, membros da comissão técnica, jogadores e sua apaixonada torcida. Destaque par o trabalho do técnico Enderson Moreira, fundamental nessa grande conquista, principalmente pela capacidade de aglutinar, superar dificuldades, colocando-se como escudo entre elas e o grupo. Parabéns ao Botafogo pelo dever cumprido por antecipação. O título de campeão será a cereja no bolo.

BRIGA NO AR

Sylvinho está tendo um trabalhão para montar a equipe com o campeonato em andamento. Recebeu alguns bons reforços, só que jogadores veteranos precisando de trabalho físico intenso. Se entrar com o que tem de melhor, o Corinthians será um excelente teste para que Renato meça o atual estágio do Flamengo visando o jogo com o Palmeiras, dia 27, na decisão da Libertadores. Sai de baixo, porque Urubu e Gavião vão se bicar esta noite.

PEDALADAS

Gabigol comemorou gol 100 com a camisa do Flamengo e diz estar perto de completar 200 gols na carreira. Os maldosos espalham que quem conta os gols dele é Túlio Maravilha.

Haroldo Couto avisa que mais um voo fretado com torcedores do Flamengo sairá na sexta-feira, dia 26, com volta domingo. Base em Punta del Leste.

Vasco começa a mudar tudo no futebol.

BOLA DENTRO

Pelo que fez no Botafogo, levando-se em conta as condições que encontrou, Enderson Moreira merece as homenagens que vem recebendo e tem meu voto como técnico do ano.

BOLA FORA

Tite não entendeu que o tempo joga contra. Seleção é, por definição, a reunião dos melhores no momento, não é centro de reabilitação ou lugar para descobrir novos valores.