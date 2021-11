O técnico Tite - AFP

Publicado 14/11/2021 04:00

Faltando cinco rodadas e o jogo com a Argentina no Maracanã, interrompido pelo árbitro em função da ação das autoridades sanitárias que foram à caça de jogadores argentinos que entraram ilegalmente no país, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo do Catar. Venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de Paquetá, e a partir de agora Tite terá um ano inteiro para elevar em muito o nível de rendimento da equipe. A seleção brasileira é a melhor do continente, mas está distante demais do que há de melhor no mundo. Tite terá a oportunidade de rever seus métodos, ouvir opiniões e, principalmente, tempo para escolher os que são de fato os melhores em cada posição sem se preocupar com outros fatores que não sejam técnicos. Nenhum outro treinador na América do Sul e pouquíssimos no planeta terão tanto tempo para se organizar, planejar, corrigir a rota. Seleção brasileira é a única que participou de todas as edições, vamos para mais uma.

VERGONHA

Arbitragem continua nas manchetes. Árbitros despreparados física e tecnicamente, perdidos em campo sem saber o que fazer sufocados por uma avalanche de recomendações sobre como aplicar a 17 regras, simples e objetivas. O VAR veio para confundir porque coloca um despreparado analisando as decisões do outro. Diretor do setor na CBF, Leonardo Gaciba se afogou junto com os comandados e sua demissão não soluciona o problema.

PEDALADAS

O árbitro André de Freitas, que apitaria Flamengo x Bahia e foi substituído por ter passado mal, parece que melhorou. Apitará hoje Vitória x Cruzeiro.

Rogério Ceni x Renato Gaúcho, hoje, às 16h, no Morumbi. Medalha Jorge Jesus para vencedor e Doménec Torrent para perdedor.

Torcida do Botafogo prepara festão para comemorar a volta para a elite.

BOLA DENTRO

Entre os jogadores testados por Tite na seleção brasileira, Lucas Paquetá foi quem melhor aproveitou as chances. Está mais seguro e deve garantir vaga para o Catar.

BOLA FORA

Quem ficou devendo e deixou o campo debaixo e vaias na vitória sobre a Colômbia em São Paulo foi Gabriel Jesus. Vaga no ataque da seleção brasileira continua em aberto.