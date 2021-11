Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/11/2021 00:00

Renato Gaúcho (foto) terá amanhã, diante do Grêmio, a última oportunidade para tirar dúvidas, fazer escolhas, definir a equipe e a estratégia para a grande decisão da Copa Libertadores, no sábado, em Montevidéu, contra o Palmeiras. A dúvida que resta é sobre o aproveitamento de Arrascaeta que reapareceu depois de 45 dias inativo jogando os últimos 18 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional.

Para jogar uma decisão que pode ter prorrogação e terminar em disputa por cobranças de pênaltis, os jogadores precisam estar física, técnica e mentalmente preparados. Não é jogo para testes.

Arrascaeta está quase zerado no quesito ritmo de jogo e precisará de tempo. Se jogar o tempo todo amanhã contra o Grêmio e nada sentir, provavelmente acordará na quarta-feira todo dolorido. Se não jogar ou entrar para atuar 30 minutos, Renato ficará sem saber se valerá arriscar escalá-lo no sábado. Decisão é para os plenos, requer saúde, força, foco e entrega total do time.

INJUSTIÇA COM GRÊMIO

Dirigentes do Grêmio apelam para o bom senso pedindo que seja reconsiderada a decisão que proíbe a presença da torcida em seus jogos na reta final do Brasileiro e concordo com eles. Os clubes não têm poder de polícia, não pedem atestado de bons antecedentes a quem compra ingresso e nem pode usar a força necessária para conter ação violenta de baderneiros, sob pena de ainda virar réu na Justiça Comum por danos físicos, morais e materiais contra terceiros.

PEDALADAS

Felipe Melo pode trocar o Palmeiras pelo Internacional. O assunto vai avançar depois da decisão da Libertadores, sábado.

O Vasco está analisando nomes para a remontagem do departamento de futebol sem chance de novos erros nas escolhas para a temporada de 2022. Já não é sem tempo.

O Galo está voando e dando sorte. O jogo com Juventude, no Mineirão, estava encardido até o pênalti fantasma com que Hulk fez 1 a 0.

BOLA DENTRO

Com bonito gol de Nikão, o Athletico-PR derrotou Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistou a Copa Sul-Americana pela segunda vez.

BOLA FORA

Árbitro não marca pênalti em Hulk. VAR discorda e manda bater. Comentaristas de arbitragens analisam, uns acham que foi, outros que não. Ninguém se entende na zorra.