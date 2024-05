Paquetá tem se destacado no West Ham - Divulgação

Publicado 21/05/2024 14:57

Rio - Lucas Paquetá segue na mira do Manchester City, da Inglaterra. O jogador, de 26 anos, aguarda o veredito da investigação da Federação Inglesa (FA) sobre o possível envolvimento em apostas para retomar a negociação com o atual campeão inglês.

O Manchester City tentou a contratação do brasileiro no início desta temporada, mas as negociações não avançaram após revelarem sua possível participação em apostas. A Federação Inglesa segue investigando o caso, mas isso não impediu que Paquetá atuasse normalmente pelo West Ham.

A Federação Inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. A entidade apura uma denúncia que recebeu sobre uma aposta em um cartão amarelo do meia. A investigação teve início após um incomum volume de apostas casadas em jogos do mesmo dia no Inglês e Espanhol.

Além de Lucas Paquetá, o atacante Luiz Henrique, hoje no Botafogo e na época no Real Betis, da Espanha, chegou a ser investigado. O brasileiro ficou um período lesionado antes de ser reintegrado, mas depois foi negociado com a Eagle Football, de John Textor, e foi para o Botafogo.

O Manchester City deve repetir a proposta de 70 milhões de libras (cerca de R$ 454 milhões, na cotação atual) ao West Ham pelo jogador. A multa rescisória de Lucas Paquetá vai aumentar para 85 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões) a partir de junho.