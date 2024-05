Animais resgatados foram levados pelo avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, até Sorocaba - Divulgação

Animais resgatados foram levados pelo avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, até SorocabaDivulgação

Publicado 21/05/2024 18:16

O avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desembarcou em Sorocaba nesta terça-feira (21), com cerca de 100 animais resgatados em meio às enchentes do Rio Grande do Sul. Imagens feitas no local mostram o momento em que as gaiolas de transporte são descarregadas e alguns dos bichinhos são soltos no hangar.

A aeronave foi para Caxias do Sul com alimentos e medicamentos para animais, junto de cerca de 30 veterinários. Este tipo de ajuda já vinha sendo oferecida pela dirigente palmeirense desde a semana passada, quando 30 bichos foram resgatados após o transporte de toneladas de alimentos. Dona de 16 cachorros, Leila é entusiasta da causa animal.



A presidente do clube alviverde comprou o avião em 2023 para facilitar a logística do Palmeiras, mas também com a intenção de fretá-lo para outros clubes por meio de sua empresa Placar Linhas Aéreas. Depois de uma falha técnica ocorrida antes de a delegação voltar da Colômbia, em agosto do ano passado, a aeronave passou por uma manutenção e só foi liberada para voo recentemente.



Os esforços para resgatar animais afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul têm gerado grande mobilização por todo o país. Até o fim da semana passada, mais de 11,9 mil animais haviam sido resgatados das enchentes que devastam o estado, de acordo com a Defesa Civil.



A força-tarefa de resgate e cuidados desses animais envolve milhares de voluntários, alguns até vindos de outros estados, assim como agentes do poder público. Há médicos veterinários, biólogos e pessoas com as mais diversas profissões, muitas nunca antes ligadas à proteção animal.



Apesar da mobilização, há casos com desfechos mais dramáticos envolvendo animais. A rede de pet shops Cobasi confirmou, na segunda-feira, a morte dos animais da loja do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, inundada desde o último dia 3.



Membros da ONG Princípio Animal estiveram na unidade para tentar resgatar bichos que sobreviveram à enchente, após obter autorização judicial. A entidade acredita que os animais estariam vivos caso tivessem sido levados à parte superior da loja pelos funcionários.



A Cobasi, por sua vez, alega que o estabelecimento teve de ser deixado de forma emergencial, conforme orientações das autoridades locais, e que "foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve", segundo nota da empresa.