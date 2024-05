John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é o dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2024 15:07

Rio - John Textor quer trocar de clube na Inglaterra. Segundo informações do portal britânico "The Athletic", o sócio majoritário da SAF do Botafogo deseja vender o Crystal Palace e adquirir as ações do Everton, que pertence à 777 Partners, empresa americana dona do Vasco.

Atualmente, a Eagle Football é dona de 45% do Crystal Palace. O empresário americano deseja vender as ações por não conseguir adquirir a participação majoritária, como acontece no Botafogo. Além disso, existe uma divergência interna sobre o modelo de "multi-clube".

John Textor procura um investidor ideal para comprar sua parte. Porém, o empresário americano não deseja sair do futebol inglês. Ele acena com a vontade de adquirir a participação da 777 Partners sobre o Everton, um dos clubes mais tradicionais do país. Não é permitido ser dono de dois times do mesmo país.

A 777 Partners comprou 94% das ações do Everton, que pertenciam ao empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri. O negócio movimentou mais de R$ 3 bilhões. Porém, a aquisição ainda não foi ratificada pela Premier League, que estabeleceu uma série de condições ainda não cumpridas pela empresa.

Existe uma desconfiança com a 777 Partners por parte dos órgãos do Reino Unido. A empresa americana está sendo investigada por fraude e possível esquema de pirâmide pela Justiça dos Estados Unidos. Eles estão em rota de colisão com Vasco e Standard de Liège, da Bélgica.