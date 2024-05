Matheus Serafim foi um dos destaques do Amazonas contra o Flamengo - Jadison Sampaio/AMFC

Matheus Serafim foi um dos destaques do Amazonas contra o FlamengoJadison Sampaio/AMFC

Manaus - O Flamengo eliminou o Amazonas da Copa do Brasil, na última quarta-feira (22), ao vencer a equipe manauara por 1 a 0, na Arena da Amazônia. Apesar da derrota, o atacante Matheus Serafim se destacou, e revelou uma conversa inusitada com o meia Gerson, do Rubro-Negro.

"No primeiro tempo, quando passei pelo Arrascaeta, o Gerson veio falar: 'Pô, neguinho, está jogando muito. Pare de correr'. Na volta para a etapa final, ele me chamou para conversar de novo e falou: 'Parabéns pela partida. Continue focado, que Deus te abençoe. Já, já vai jogar em time grande'", revelou Matheus Serafim, em entrevista à ESPN.

O atacante do Amazonas também revelou que outros jogadores do Flamengo o parabenizaram pela atuação na partida. Entre eles, Fabrício Bruno, Varela, Arrascaeta, entre outros.

"Quase todos jogadores do Flamengo vieram falar comigo, falaram que eu tenho potencial para jogar em clube de Série A, que eu tenho futuro. Isso foi gratificante, me deu até mais confiança para fazer minhas jogadas. Fiquei feliz. O Gerson, o Varela, o Fabrício Bruno, vieram falar, dar conselho, que era para eu focar, que logo estaria jogando a elite do Brasileirão", contou Serafim.



"Ainda durante o jogo fui falar com o Fabrício, que me parabenizou pela partida. Depois veio o Arrascaeta, nem entendi muito o que ele falou, mas me deu parabéns. Depois veio o Ayrton (Lucas), o Wesley. Vai ficar marcado na minha vida. Confesso que foi difícil dormir. Acordei cedo, aquela ansiedade de virar a noite logo para acordar e ver as mensagens, rever os lances. Revi o jogo ontem", concluiu.

Além do Flamengo, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, CRB, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco também se classificaram às oitavas de finais da Copa do Brasil.