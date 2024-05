De La Cruz e Suárez são companheiros na seleção uruguaia - Divulgação

De La Cruz e Suárez são companheiros na seleção uruguaiaDivulgação

Publicado 24/05/2024 15:30 | Atualizado 24/05/2024 15:32

Uruguai - O meia De La Cruz, do Flamengo, fez uma "crítica" ao atacante Luís Suárez, seu companheiro na seleção uruguaia. Em entrevista ao "Por la camiseta", do Canal 10, da TV uruguaia, o camisa 18 rubro-negro respondeu que o atacante do Inter Miami tem a "pior perna esquerda" no elenco da Celeste.

"Isso é muito claro. Luis (Suárez)", disse De La Cruz, surpreendendo até mesmo o entrevistador. "Suárez se cansou de fazer gols com a esquerda", respondeu. "Impensado e por acaso", retrucou o jogador.

Suárez rebate

As declarações de De La Cruz chegaram até Suárez, que levou a situação com bom humor e aproveitou para cutucar o meia do Flamengo.

Una cosa de locos lo de este muchacho… Como la zurda de él no la usa ni para andar en bici (aunque ni sabe andar en bici, por si la gente no sabía) me pega a mí



Igual te banco hermanazo — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 24, 2024 “É uma loucura desse menino... Ele nem usa a esquerda para andar de bicicleta (embora nem saiba andar de bicicleta, caso as pessoas não saibam). Talvez eu coloque você no banco, irmão", escreveu Suárez em sua conta no Twitter.

Suárez e De La Cruz devem fazer parte da seleção uruguaia que disputará a Copa América a partir do dia 20 de junho, nos Estados Unidos. A lista de convocados será divulgada pelo técnico Marcelo Bielsa nos próximos dias.