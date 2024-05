Iñaki Williams foi campeão da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao - AFP

Iñaki Williams foi campeão da Copa do Rei pelo Athletic BilbaoAFP

Publicado 24/05/2024 16:25

Espanha - Um dos destaques do Athletic Bilbao, Iñaki Williams bateu o recorde de jogos consecutivos de La Liga, primeira divisão do campeonato espanhol, com um caco de vidro no pé. Sem saber, o atacante atuou por dois anos com o objeto dentro de seu corpo.

Quem confirmou a informação foi o próprio treinador do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (24). O espanhol contou que o atacante ganês pisou no caco de vidro nas férias, em 2022, e que a lesão deixou uma cicatriz. Entretanto, ambos não imaginaram que o objeto teria permanecido lá depois de tanto tempo.

"Iñaki Williams quebrou o recorde de jogos consecutivos disputados em LALIGA e ganhou a Copa do Rei... Tudo isso tendo um pedaço de vidro de dois centímetros alojado na sola de seu pé. Parece algo inacreditável, mas é verdade. Ele, inclusive, me deu permissão para tornar essa história pública, porque é algo que vale a pena contar", iniciou Valverde.

"Quando ele teve o pé enfaixado (há dois anos), foi deixado esse pedaço lá, e agora ele estava se aproximando do osso e do tendão. Quando soubemos de tudo, eu e o médico começamos a rir, porque não conseguíamos acreditar", complementou.

Williams bateu o recorde ao disputar 251 jogos seguidos com a camisa do Athletic Bilbao. Sua sequência acabou em janeiro de 2023, ao ter que desfalcar os "Leões" por causa de uma pequena lesão. Nesta temporada, ele marcou 14 gols em 39 partidas pelo time do país basco, que também conta com seu irmão, Nico Williams, no elenco.