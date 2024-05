Bastos, do Botafogo, e Jhon Arias, do Fluminense, em clássico pelo Carioca - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2024 18:03

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez novas alterações no calendário das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Outrora marcado para o dia 12/6, uma quarta-feira, às 17h, o clássico entre Botafogo e Fluminense, no Nilton Santos, pela oitava rodada, foi antecipado para o dia 11, terça-feira, às 20h.

De acordo com observação da entidade na mudança do documento disponibilizada em seu site oficial, a mudança se deu devido a ajuste na grade de transmissão da detentora dos direitos.

Além do Clássico Vovô, outros três jogos da oitava rodada marcados inicialmente para o dia 12, às 17h, também foram antecipados para a terça-feira: Juventude x Vitória, Atlético-GO x Corinthians e Red Bull Bragantino x Atlético-MG.