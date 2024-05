Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, recebe prêmio ao lado do presidente do clube, Fahd bin Nafel - Reprodução / X @Alhilal_EN

Publicado 24/05/2024 19:00

Arábia Saudita - O Al-Hilal recebeu o certificado oficial do Guinness, nesta sexta-feira (24), pelo recorde mundial de vitórias consecutivas. O técnico português Jorge Jesus ganhou o documento na cerimônia de entrega do troféu do Campeonato Saudita, conquistado antecipadamente pelo clube.

Com o ex-treinador do Flamengo no comando, o Al-Hilal não só bateu o recorde mundial de vitórias seguidas, mas também aumentou para 34 consecutivas.

A derrota que selou o fim da sequência foi em 17 de abril deste ano, para o Al-Ain, por 4 a 2, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe de Jorge Jesus ainda venceu o confronto de volta, mas foi eliminada da mesma forma.

No Campeonato Saudita, porém, o Al-Hilal manteve a invencibilidade e conquistou a taça. No total, em 33 partidas, foram 30 vitórias e três empates - com 99 gols feitos e somente 22 sofridos.