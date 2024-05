Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - Cristina Quicler/ AFP

Publicado 23/05/2024 17:49

Espanha - Carlo Ancelotti elogiou o Borussia Dortmund, adversário do Real Madrid na final da Liga dos Campeões. O treinador acredita que os alemães mereceram a vaga na decisão e deu destaque para as características do time.

"Estamos muito felizes por estarmos em outra final. O Borussia Dortmund merece estar na final, assim como o Real Madrid. Eles são uma equipe sólida e compacta, com grande qualidade individual", disse Ancelotti, em entrevista à Uefa.

Borussia Dortmund e Real Madrid medirão forças no dia 1º de junho (sábado), a partir das 16h (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres. A equipe merengue buscará o 15º título de Liga dos Campeões.

"Eu tento aproveitar o momento e agora é um momento muito bom. A preocupação virá, mas o objetivo é fazer com que ela chegue o mais tarde possível. Temos que aproveitar o momento, o grande jogo, o jogo mais importante do ano e o mais bonito de se viver", pontuou Ancelotti.