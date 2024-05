Transmissão do duelo entre Botafogo e Universitario (PER) em General Severiano - Wallace Lima/Botafogo

Publicado 23/05/2024 16:45

Rio - A sede de General Severiano estará aberta mais uma vez para transmissão de um jogo do Botafogo pela Libertadores. Na próxima terça-feira (28), às 19h (de Brasília), o Glorioso encara o Junior Barranquilla (COL) fora de casa e a partida será exibida em um telão no Ginásio Oscar Zelaya no evento "Embrazado em General", que terá início duas horas antes da decisão na Colômbia pelo primeiro lugar do Grupo D.

A festa terá ainda roda de samba e barraquinhas com venda de comidas e bebidas. Os ingressos são limitados e custam apenas R$ 20 (R$ 10 para sócios-proprietários).



A primeira edição do evento, no dia do duelo com o Universitario (PER), foi um sucesso de público e agora vai para o ginásio do Glorioso visando abrigar ainda mais torcedores com conforto e um telão de LED. O Botafogo, vale lembrar, já está classificado para as oitavas de final da Libertadores e agora busca a liderança da chave para decidir a primeira fase de mata-mata no Estádio Nilton Santos.

Os bilhetes estão sendo comercializados na plataforma do clube. Crianças de até oito anos têm entrada gratuita.