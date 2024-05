Cuiabano participou dos dois gols do Botafogo e não sofreu dribles diante do Vitória - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2024 17:15

Salvador - O lateral-esquerdo Cuiabano, do Botafogo , aproveitou a chance que recebeu do técnico Artur Jorge na Copa do Brasil. O defensor foi um dos destaques do triunfo sobre o Vitória por 2 a 1, no Barradão, na última quarta-feira (22) , pela terceira fase da competição. Ele foi o responsável por dar assistência para Luiz Henrique e por iniciar a jogada do gol de Júnior Santos, que ampliou a vantagem alvinegra.

Na reta final da primeira etapa, o garoto, de 21 anos, disparou pelo lado esquerdo, chegou no fundo e cruzou com força para dentro da área adversária. Luiz Henrique desviou e abriu o placar.

No segundo tempo, aos 17, Cuiabano desarmou o atacante do Vitória, levantou a cabeça e achou Savarino no meio-campo. O camisa 10 fez boa jogada e tocou para Júnior Santos marcar um belo gol, dando maior tranquilidade ao time na partida.

Recém-contratado, o lateral foi titular do Alvinegro na vaga de Hugo, poupado, e recebeu elogios da torcida. Além de ter sido crucial na fase ofensiva, teve atuação segura na defesa: fez cinco desarmes e não sofreu nenhum drible.

O duelo com o Vitória foi somente o quarto de Cuiabano com a camisa do Botafogo. Ele chegou ao Rio de Janeiro no fim de abril e assinou contrato por quatro temporadas. No total, o Glorioso desembolsou cerca de R$ 8 milhões para contar com o atleta.