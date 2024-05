Jorginho assumiu o Buriram na reta final do Campeonato Tailandês e conquistou o título - Divulgação / Buriram

Publicado 23/05/2024 17:29

Poucos dias depois de conquistar o título do Campeonato Tailandês, Jorginho não é mais treinador do Buriram United. O treinador, que já comandou Flamengo e Vasco, terminou a passagem invicto em nove partidas, mas saiu antes do jogo da semifinal da Copa da Liga Tailandesa, que aconteceu na quarta-feira (22), com o time eliminado ao perder por 2 a 0 para o Muangthong.

A saída mesmo com bom desempenho gerou questionamentos da imprensa local e de torcedores, entretanto, Jorginho explicou que houve discordância com a direção, sem entrar em detalhes.



"Foi maravilhoso ser treinador do Buriram nesse tempo . Fico muito feliz pelo título que conquistamos, saio de forma invicta, com 17 gols marcados e apenas cinco gols sofridos nesses nove jogos. Entramos num acordo para rescindir o contrato simplesmente por termos formas completamente diferentes de pensar e de lidar com o futebol", disse.



Aos 61 anos, Jorginho retorna ao Brasil, onde trabalhou pela última vez em 2022, quando comandou o Vasco nas últimas 10 rodadas da Série B e conseguiu o acesso.