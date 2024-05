Aimèe Alvarez é torcedora do América do México - Reprodução / Instagram

Publicado 25/05/2024 10:47

Rio - A musa do OnlyFans, Aimèe Alvarez, deseja ir na final do Campeonato Mexicano que será disputado neste domingo entre América e Cruz Azul. Por meio das redes sociais, a beldade tem feito um apelo aos seus seguidores para conseguir um ingresso.

"Quem vai me ajudar a conseguir ingressos para a final? Convide-me para o estádio no domingo", afirmou Aimee, que é torcedora do América do México.

A partida irá acontece neste domingo, às 22 horas (de Brasília), no estádio Azteca. No jogo de ida, no estádio Azul, as equipes terminaram empatadas por 1 a 1.



Aimèe Alvarez se tornou conhecida em 2018, quando participou de uma festinha envolvendo os jogadores da seleção mexicana antes da Copa do Mundo da Rússia. Além dela, outras 29 mulheres estiveram presentes.