United bateu o City na final da Copa da Inglaterra - AFP

Publicado 25/05/2024 12:54

Inglaterra - Após oito anos, o Manchester United é novamente campeão da Copa da Inglaterra. Em Londres, o Red Devils surpreendeu seu maior rival da cidade e derrotou o atual tetracampeão inglês, o City, por 2 a 1. A conquista valeu ao United uma classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

A final foi decidida no primeiro tempo. Aos 30 minutos, o jovem argentino Alejandro Garnacho, de apenas 19 anos, colocou o United na frente. Nove minutos depois, Kobbie Mainoo apareceu para ampliar e dar números finais ao clássico. No fim, Doku iniciou uma reação para a equipe de Guardiola, mas não havia tempo.



O título evitou que o Manchester United terminasse a temporada sem títulos e fora de todas as competições europeias na próxima jornada. Como terminou em oitavo lugar no Campeonato Inglês, os Red Devils não conseguiram por meio de competição se classificar para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa. Porém, como levantou a Copa da Inglaterra vai participar da segunda maior competições de clubes do Velho Continente.

O título foi 13º do Manchester United na competição. O clube é o segundo maior vencedor da Copa da Inglaterra, com uma taça a menos que o Arsenal. O City tem sete títulos, um a menos que Liverpool e Chelsea.