Pablo em treinamento pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2024 09:57

Rio - O zagueiro Pablo está recuperado de uma lesão muscular na coxa e voltou a treinar com bola pelo Botafogo. O defensor de 32 anos é um dos jogadores que tem a recuperação considerada mais avançado pelo departamento médico do Alvinegro e está próximo de voltar a atuar pela equipe treinada por Artur Jorge. As informações são do "ge".

Pablo sofre com esse problema muscular desde sua chegada ao Botafogo. Ele ficou dois meses parados por conta dessa lesão, sofrida no quinto treinamento dele pela equipe. Recuperado, fez sua estreia pelo Botafogo em abril, contra o Juventude, porém, com apenas 28 minutos em campo, voltou a sentir o problema, foi substituído e não entrou em campo desde então.

Há um mês, ele voltou a tratar a lesão muscular e, hoje, é o jogador que está mais próximo a retornar ao Botafogo entre os lesionados recentes do clube. Dentre eles, Marçal, Eduardo e Jeffinho ainda não tem previsão de treinar no campo.