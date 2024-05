Futebol Solidário, nesta domingo, no Estádio Maracanã - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 26/05/2024 18:21

Rio - O "Futebol Solidário", evento realizado no Maracanã, neste domingo, com a participação de personalidades do futebol e celebridades, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, terminou com o empate por 5 a 5 entre Time União, comandado por Mano Menezes, empatou por 5 a 5 com o Time Esperança, que teve Dorival Júnior à beira do gramado.

Estrelas do futebol como Ronaldinho, Adriano, Cafu, Diego Ribas, D'Alessandro e Amaral balançaram as redes no Maracanã. A partida contou também com celebridades, que tiveram a oportunidade de marcar no lendário estádio como Ludmilla e Poze do Rodo.

Os times utilizaram uniformes com as cores amarela, verde e vermelha, que compõem a bandeira do Rio Grande do Sul. A arbitragem do jogo foi comandada por Anderson Daronco, durante o primeiro tempo, e por Raphael Claus, na segunda etapa.

Ao todo, 32 mil pessoas estiveram no estádio e 42 mil ingressos foram comercializados (a CBF comprou 10 mil bilhetes). Todo o valor arrecadado será doado para a Central Única de Favelas (Cufa).