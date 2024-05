Ensaio de Aimèe Alvarez - Reprodução / Twitter

Ensaio de Aimèe Alvarez Reprodução / Twitter

Publicado 26/05/2024 20:20

A musa do OnlyFans, Aimèe Alvarez, que é torcedora do América do México fez um ensaio especial para motivar seu clube do coração na final do Campeonato Mexicano. A beldade fez uma pintura corporal com as cores do América e fez um ensaio sensual, sem utilizar nenhuma roupa na parte de cima.

fotogaleria

América do México e Cruz Azul decidem a competição. A partida irá acontecer neste domingo, às 22 horas (de Brasília), no estádio Azteca. No jogo de ida, no estádio Azul, as equipes terminaram empatadas por 1 a 1.



Aimèe Alvarez se tornou conhecida em 2018, quando participou de uma festinha envolvendo os jogadores da seleção mexicana antes da Copa do Mundo da Rússia. Além dela, outras 29 mulheres estiveram presentes.