Xavi, treinador do Barcelona, e Vitor RoqueDivulgação / Barcelona

Publicado 15/05/2024 16:14

Espanha - O treinador do Barcelona, Xavi, justificou a pouca utilização do atacanteSegundo o ex-meia e ídolo blaugrana, o brasileiro está atrás na concorrência do elenco e ainda é um jogador em formação, muito pelo fato de ser trazido ao time antecipadamente para ajudar na sua adaptação.