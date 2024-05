Bento é o goleiro titular do Athletico-PR - José Tramontin / Athletico-PR

Bento é o goleiro titular do Athletico-PRJosé Tramontin / Athletico-PR

Publicado 15/05/2024 13:00 | Atualizado 15/05/2024 13:07

Rio - Um dos destaques da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março, o goleiro Bento, do Athletico-PR, está na mira da Inter de Milão. O diretor-desportivo do clube italiano, Dario Baccin, confirmou o interesse em entrevista à emissora "Sky Sports".

"Bento? Estamos felizes com os goleiros do elenco, mas, pensando no futuro, ele é um dos que estamos avaliando. Está se valorizando muito com a convocação para a seleção brasileira", iniciou Baccin.

"Mesmo que ainda seja cedo para falar de forma aprofundada sobre ele, trata-se de uma das duas ou três jovens promessas que estamos acompanhando com atenção", complementou.

O interesse da Inter de Milão em Bento já é algo conhecido. Segundo informações da imprensa italiana, a negociação giraria em torno de 15 milhões de euros (R$ 83,5 milhões na cotação atual). As duas partes, inclusive, já teriam um acordo apalavrado, mas não há nenhuma assinatura de contrato.

Cria das categorias de base do Furacão, Bento é o goleiro titular desde 2022 e é um dos principais nomes da equipe desde então. O arqueiro tem 160 partidas com a camisa rubro-negra e conquistou os estaduais de 2019, 2020, 2023 e 2024, além da Sul-Americana de 2021.



A boa fase fez com que Bento fosse chamado por Dorival Júnior para integrar a seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, onde foi titular devido os desfalques de Alisson e Ederson. Ele foi elogiado e isso lhe rendeu a convocação para disputar a Copa América de 2024, entre junho e julho.