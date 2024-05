Veja imagens e detalhes do projeto do Vasco de reforma de São Januário

um orçamento previsto de R$ 506 milhões. O Vasco apresentou na manhã desta quarta-feira (15) o projeto de reforma de São Januário, durante audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio . As obras ainda não têm data para começar, mas a expectativa é que seja até dezembro, com

O estádio passará a ter capacidade para 47.383 torcedores, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Além disso, haverá 10.258 cadeiras. O setor visitante terá direito a apenas 2.369 lugares, número menor do que os 10% da capacidade exigidos.

Serão 133 camarotes com 2541 lugares, além de camarotes coletivos com 378 lugares. As frisas terão capacidade para 210 pessoas e os lounges, para 1.130. Ao todo, São Januário terá 1.440 vagas para estacionamento.

O projeto ainda prevê a manutenção da fachada histórica da sede, com a construção de duas torres, onde haverá restaurantes temáticos, camarotes, espaço para eventos, museu, sala de troféus e a área administrativa do clube. Um novo ginásio poliesportivo e reforma na escola Vasco da Gama também estão incluídos nas obras.

Confira mais detalhes na galeria de imagens acima.

Relatar erro