Léo Jardim entrou na mira do Sporting, de Portugal - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/05/2024 09:30 | Atualizado 15/05/2024 09:30

Rio - Um dos destaques do Vasco, o goleiro Léo Jardim despertou o interesse do exterior. Segundo o "ge", o jogador foi procurado pelo Sporting, de Portugal, que busca um substituto para o veterano Antonio Adán, de 37 anos, que não deve renovar o contrato para a próxima temporada.

Léo Jardim já teve passagem pelo futebol português. O goleiro defendeu o Rio Ave entre 2018 e 2019, e o Boavista entre 2020 e 2021. O jogador, de 29 anos, foi contratado pelo Vasco no ano passado e é titular absoluto. Ele soma 67 partidas, sendo 20 na temporada atual.

O goleiro tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. O Cruz-Maltino já manifestou interesse pela renovação, mas as conversas não avançaram em razão da troca de gerente de futebol. Pedro Martins assumiu o lugar de Alexandre Mattos há duas semanas.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (18), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deve ser o último jogo com o interino Rafael Paiva no comando da equipe. O clube já tem acerto encaminhado com o português Álvaro Pacheco.