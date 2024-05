Treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/05/2024 13:00

Rio - Após entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense aposta numa sequência de jogos no Rio de Janeiro para dar a volta por cima na temporada. O Tricolor terá desafios em três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O primeiro compromisso será contra o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Nos próximos dois jogos, o Fluminense pode conquistar classificações que ajudariam a aumentar a moral. Líder do Grupo A da Libertadores, o Tricolor garante vaga nas oitavas de final e assegura a liderança em caso de vitória contra o Cerro Porteño, do Paraguai. Já diante do Sampaio Corrêa, tem uma vantagem de dois gols de diferença para confirmar a classificação às oitavas.



A sequência de jogos no Rio de Janeiro acontece após uma maratona fora de casa, onde o Fluminense jogou em Assunção, no Paraguai, em Santiago, no Chile, além de São Paulo e Espírito Santo. No período longe de casa, o Tricolor apresentou os mesmos problemas que assolam a temporada, como a fragilidade defensiva com constantes erros de marcação e falhas na saída de bola.

Veja a sequência do Fluminense no Rio de Janeiro:

16/5 – Fluminense x Cerro Porteño (PAR) – Maracanã – Libertadores

22/5 – Fluminense x Sampaio Corrêa – Maracanã – Copa do Brasil

25/5 – Botafogo x Fluminense – Nilton Santos – Campeonato Brasileiro

29/5 – Fluminense x Alianza Lima (PER) – Maracanã – Libertadores

1/6 – Fluminense x Atlético-GO – Maracanã – Campeonato Brasileiro