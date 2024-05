Wendell completou 100 jogos com a camisa do Porto - Divulgação/X @FCPorto

Publicado 30/05/2024 21:57

Rio - Convocado para defender a seleção brasileira na Copa América, o lateral-esquerdo Wendell está cobiçado no mercado da bola. De acordo com o "ge", o jogador do Porto entrou na mira da Juventus, da Itália, e do Betis, da Espanha.

Wendell tem contrato com o Porto por mais um ano, mas vive um cenário de indefinição após a saída do técnico Sérgio Conceição. Nos últimos meses, a Juventus chegou a fazer contato por ele para substituir Alex Sandro, mas uma investida ainda depende do aval de Thiago Motta, que assumiu o time italiano no lugar de Massimiliano Allegri.

Pelo lado do Betis, os contatos foram ainda mais quentes. Wendell é o preferido para ocupar o lugar de Abner, ex-Athletico-PR e que foi vendido ao Lyon. Os espanhóis esperam um sinal verde do jogador para abrirem conversas com o Porto.

O Porto não descarta negociar Wendell. Os portugueses enxergam com bons olhos uma valorização do lateral, comprado por 4.3 milhões de euros junto ao Bayer Leverkusen em 2021. Além disso, há o interesse em Alex Sandro, que deixou a Juventus.

Wendell vem marcando presença na seleção brasileira desde a chegada de Dorival Júnior. O lateral foi titular da equipe nos dois primeiros jogos do treinador no cargo, em março.