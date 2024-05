Cavani - Odd Andersen/AFP

Publicado 30/05/2024 16:18 | Atualizado 30/05/2024 16:55

Rio - Chegou ao fim a história de Edinson Cavani na seleção uruguaia. Nesta quinta (30), o atacante de 37 anos, que é o segundo maior artilheiro da história de seu país com 58 gols, anunciou em suas redes sociais que não vestirá mais a camisa da Celeste.

"Fui e sempre serei abençoado por ter usado essa camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país", escreveu Cavani.

Ao todo, Cavani disputou 136 jogos pela seleção uruguaia, o que faz dele o terceiro jogador que mais vestiu a camisa da Celeste, atrás apenas de Godín (161) e Luís Suárez (138). A última partida foi foi na Copa do Mundo do Catar, na vitória por 2 a 0 contra Gana, na última rodada da fase de grupos. Desde então, ele não apareceu nas convocações do técnico Marcelo Bielsa.

Leia o comunicado de Cavani:

Minha querida Celeste:



Só quero te agradecer por cada ensinamento que me fizeste viver em seu processo.



Não quero me estender. Hoje são poucas palavras, mas sentimentos profundos



Obrigado a cada uma das pessoas que formaram parte deste caminho durante tantos anos.



Fui e sempre serei abençoado por ter usado essa camisa para representar o que mais amo no mundo, meu país.



Foram, sem dúvidas, muitos anos preciosos, teria mil coisas para dizer, contar e recordar, mas hoje quero me dedicar a esta nova etapa da minha carreira e dar tudo onde eu estiver.



Hoje decido dar um passo ao lado, mas sempre vou seguir vocês, com o coração latente, como quando cabia a mim sair ao campo com essa linda camisa.



Um forte abraço a todos do meu povo.



Arriba la Celeste!