Brasil venceu a Holanda por 3 sets a 1 na Liga das Nações de vôlei feminino - Divulgação / Volleyball World

Publicado 30/05/2024 11:00

China - A seleção brasileira de vôlei feminina manteve sua invencibilidade na Liga das Nações. A equipe de José Roberto Guimarães venceu a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/20 e 25/18. É a sexta vitória em seis jogos no torneio.

O primeiro set foi de tranquilidade para o Brasil. A Seleção aproveitou erros das holandesas para abrir vantagem e fechar com vitória. No entanto, na parcial seguinte, a equipe caiu de rendimento, enquanto as adversárias cresceram e empataram a partida.

No set seguinte, o Brasil voltou a ter o controle da partida e ficar na frente do placar. Para fechar a vitória, as comandadas de José Roberto Guimarães não deu chances à Holanda e conquistou mais um triunfo na Liga das Nações.

A Seleção volta a jogar na madrugada de sábado (1), às 1h30 (de Brasília), contra a Itália. A partida é a terceira de quatro do Brasil em Macau, na China.