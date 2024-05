Bia Fernandes, musa do Vasco - Aluizio Júnior

Bia Fernandes, musa do VascoAluizio Júnior

Publicado 30/05/2024 20:00

ofereceu R$ 3 mil para ela posar com uma calcinha do Flamengo e uma outra foto só com a camisa do Rubro-negro. fotogaleria Rio - Bia Fernandes, musa do Vasco e finalista do Miss Bumbum 2023, já recebeu propostas inusitadas no Privacy. No fim do ano passado, ela contou que um assinante da plataforma de conteúdo adultoe uma outra foto só com a camisa do Rubro-negro.

"Ele chegou oferecendo mil reais. Como não topei, ele aumentou para 3 mil. Em algumas fotos, eu estaria tendo que usar uma calcinha do Flamengo. Disse que eu achava fácil na internet e na outras sem nada, só com uma camisa ou top deste time", comenta.



Além de recusar a proposta, a modelo ainda se irritou com a oferta e xingou o rapaz.

"Perdi a cabeça. Não gosto de ser humilhada. Eu achei que o fetiche dele era esse humilhar. Sou Vasco até morrer. Não usaria camisa de outro time, mesmo ganhando. Ou então alguma pessoa que não gosta de mim, queria espalhar as fotos por aí para me queimar com a torcida. Fiquei assustada", disse.