Alison dos Santos leva a melhor nos 400 metros com barreiras em Oslo, na Noruega - Diamond League AG / Marta Gorczy?ska

Alison dos Santos leva a melhor nos 400 metros com barreiras em Oslo, na Noruega Diamond League AG / Marta Gorczy?ska

Publicado 30/05/2024 17:46

Rio - É do Brasil! Alison dos Santos fez o melhor tempo do ano e ultrapassou o favorito Karsten Warholm nos 440 metros com barreiras na Liga Diamante de Oslo, na Noruega, nesta quinta-feira (30). O brasileiro completou o percurso em incríveis 46.63 segundos.

Em casa, o norueguês ficou em segundo, com 46.70 segundos. Embora tenha mantido a liderança nos 200 primeiros metros, Warholm ficou para trás e foi surpreendido por Alison, que ultrapassou o favorito nos metros finais, próximo à linha de chegada. Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, ficou em terceiro, com 48.49 segundos.

Com o resultado, Alison dos Santos passa a ocupar o primeiro lugar do ranking da Liga Diamante na temporada, com 16 pontos. A vitória mostra a boa fase em que o brasileiro está e aumenta as expectativas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontece entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, na capital francesa.