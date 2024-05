Di María vem convivendo com constantes ameaças na Argentina - Patricia de Melo Moreira/AFP

Argentina - Di María voltou a ser alvo de ameaças em Rosário, na Argentina, sua cidade natal. O mural do jogador foi pichado, com a seguinte mensagem: "ainda vai voltar?". Além disso, um bilhete endereçado a ele foi deixado pelos autores do ato.

"Aguardamos você Di María. Assinada por Los Rosarinos", diz a nota para o jogador.



Não é a primeira vez que o astro argentino é alvo desse tipo de ato. Em março, sua família foi ameaçada com tiros e com um bilhete deixado na entrada no bairro privado de Funes, perto da cidade de Rosário.

O bilhete deixado pelos criminosos avisava que, caso Di María retornasse à Argentina para defender o Rosario Central, um familiar do jogador ia morrer.

O jogador deixou claro que tinha o desejo de se aposentar no Rosario Central, clube que o revelou ao futebol. Entretanto, com os problemas de segurança da cidade, além das ameaças de morte de grupos do narcotráfico que disputam poder na cidade, ele desistiu do retorno

Di María avalia a possibilidade de renovar o vínculo com o Benfica ou se mudar para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos, de acordo com o jornal português "A Bola".