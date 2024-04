Di María desiste de retornar ao Rosario Central após receber ameaças - Frederic J. Brown/ AFP

Publicado 01/04/2024

Rio - Di María descartou a possibilidade de retornar ao futebol argentino antes de encerrar a carreira. Com contrato até junho deste ano com o Benfica, de Portugal, o meia-atacante avalia a possibilidade de renovar o vínculo com o clube de Lisboa ou uma mudança para a Arábia Saudita ou Estados Unidos, de acordo com o jornal português "A Bola".

Revelado pelo Rosario Central, Di María tinha o desejo de vestir a camisa do clube de formação mais uma vez antes de encerrar a carreira. Porém, o jogador tem sido alvo de ameaças de morte de grupos do narcotráfico que disputam poder na cidade. A família do argentino também tem recebido ameaçada.

Recentemente, um carro deixou um cartaz com ameaças em frente à casa do atacante em Rosario , na Argentina. Na mensagem, o grupo ponderou que nem mesmo o governador provincial Maximiliano Pullaro poderia garantir a segurança. O chefe de segurança do condomínio afirmou que escutou quatro explosões antes que o carro fosse embora em alta velocidade.

Di María, de 36 anos, tem 15 gols e 10 assistências em 40 jogos pelo Benfica, de Portugal, na temporada 2023/24. O jogador tem contrato até junho. O clube português deseja renovar o vínculo. Clubes da Arábia Saudita e Estados Unidos têm interesse no argentino.