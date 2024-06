Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 11:47

Rio - Após o choro de Cristiano Ronaldo na derrota do Al-Nassr, na final da Copa do Rei Saudita, para o Al-Hilal, a modelo Daniella Chavez, que ficou conhecida mundialmente por um affair que teve com o português, publicou um nude no Twitter e prometeu fazer uma proposta para o craque.

"Se eu pedir ao Cristiano Ronaldo para jogar 6 meses no O'Higgins, não saberia como pagar... Mas mesmo assim vou mandar a mensagem para ele... Pelo menos aqui ele não vai chorar de tristeza", escreveu a beldade.

Daniella Chavez, de 34 anos, é torcedora do O'Higgins, clube chileno. Em muitos momentos, ela se manifesta nas redes sociais sobre futebol. Ela também simpatiza com o Real Madrid e com o América do México.



A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.