Publicado 01/06/2024 15:11

Rio - O atacante do Real Madrid, Vini Jr., de 23 anos, deverá disputar a final da Liga dos Campeões, neste sábado, com a ajuda de remédios. De acordo com informações do site espanhol "Relevo", o brasileiro teve febre nos últimos dias e precisou ser medicado para ter condições de enfrentar o Borussia Dortmund, em Wembley.

Vini Jr. é o principal destaque do Real Madrid, que busca o seu 15º título de Liga dos Campeões. O brasileiro entrou em campo na atual temporada em 38 jogos, fez 23 gols e deu assistências. No último título da competição, conquistado contra o Liverpool, em 2022, o brasileiro fez o gol do título.



O atacante também é apontado como um dos favoritos para receber o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Caso seja eleito, Vini Jr. irá quebrar um jejum de 17 anos que nenhum brasileiro conquista a premiação. Em 2007, Kaká foi eleito o melhor atleta da temporada.

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam, neste sábado, em Wembley, pela final da Liga dos Campeões, às 16 h (de Brasília). O clube alemão busca o bicampeonato e está novamente em uma final da competição após 11 anos.