Everton não será adquirido pela 777 PartnersDivulgação / Everton

Publicado 01/06/2024 12:12

Rio - A crise na 777 Partners continua. O Everton informou em seu site oficial, que o grupo norte-americano perdeu o prazo prioritário para efetuar a compra das ações do clube inglês. Com isso, a negociação entre as partes não irá acontecer.

A empresa negociava para adquirir os 94% de participação que pertencem a Farhad Moshiri, empresário britânico-iraniano, responsável pela administração do Everton. A situação é mais uma polêmica que a 777 Partners vem se envolvendo recentemente.

O grupo norte-americano perdeu o controle do futebol do Vasco após uma ação judicial. Recentemente, a 777 Partners também colocou todo os clubes que administra para vender. São eles: Genoa (ITA); Hertha Berlin (ALE); Red Star (FRA); Melbourne (AUS); Standard de Liège (BEL), além de uma ação minoritária no Sevilla, da Espanha.

A 777 Partners enfrenta uma grande crise financeira. Recentemente, o fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com ação na Justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de ser uma "marionete" do fundo americano A-CAP. O drama também se estende para a Bélgica, com a Justiça do país determinando a apreensão cautelar dos bens da empresa no país após acatar a denúncia feita pelo antigo dono e sócios do Standard Liége, clube belga onde a 777 Partners é dona.



Em relação a situação do Everton, o empresário norte-americano John Textor, responsável pela administração do futebol do Botafogo, tem interesse de comprar as ações do clube inglês. Atualmente, Textor tem 45% do Crystal Palace e planeja vendê-las para poder investir no clube de Liverpool.