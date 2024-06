Enzo Maresca comandou o Leicester City na temporada 2023/24 - Glyn Kirk/AFP

Publicado 03/06/2024 16:00 | Atualizado 03/06/2024 16:01

Inglaterra - Nesta segunda-feira, 3, o Chelsea oficializou a contratação do técnico Enzo Maresca , de 44 anos, para o lugar de Maurício Pochettino. O italiano conquistou a Liga dos Campeões como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, em 2022/23. Já na última temporada, ele foi o treinador Leicester City, que venceu a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Maresca iniciará o trabalho no clube de Londres a partir do dia 1º de julho. O contrato é válido por cinco anos, com a possibilidade de estender o vínculo por mais um.

"Juntar-se ao Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, é um sonho para qualquer treinador. É por isso que estou tão entusiasmado com esta oportunidade. Estou ansioso para trabalhar com um grupo muito talentoso de jogadores e funcionários para desenvolver uma equipe que continue a tradição de sucesso do clube e deixe nossos torcedores orgulhosos", disse Maresca, ao site do Chelsea.

O italiano tinha contrato com o Leicester City até junho de 2026. Assim, pela interrupção, o Chelsea irá desembolsar um valor em torno de dez milhões de libras (quase R$ 67 milhões na cotação do dia).

O treinador, de 44 anos, teve uma carreira importante como jogador. Maresca, que atuava como volante, defendeu clubes como Juventus, Fiorentina, Sevilla e Olympiacos. Ele encerrou a carreira no Hellas Verona, em 2017.