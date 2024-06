Cedric Soares (E) e Elneny foram dispensados pelo Arsenal - Divulgação/Arsenal

Publicado 03/06/2024 15:22

Inglaterra - Vice-campeão da Premier League pela segunda temporada consecutiva, o Arsenal anunciou, nesta segunda-feira (3), a lista de dispensa com 19 jogadores que estão em fim de contrato e não terão os vínculos renovados. Dentre eles, dois nomes consolidados no elenco principal e muitos formados nas categorias de base.

Os destaques da barca do clube do norte de Londres são Cedric Soares, lateral-direito português, e Mohamed Elneny, volante egípcio. Ambos foram pouco aproveitados pelo técnico Arteta desde o início do projeto e cada um disputou apenas seis jogos na última campanha.

Cedric Soares chegou ao Arsenal em 2019 e soma 64 jogos oficiais pelos Gunners. O jogador foi titular de Portugal na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em sua passagem pelo Emirates, chegou a ser emprestado ao Fulham na temporada 2022/2023, onde não brilhou.

Já Elneny tem uma história maior com a camisa vermelha. Ele desembarcou em Londres na temporada 2015/2016, quando o Arsenal ainda era comandado pelo lendário Arséne Wenger, e disputou 161 jogos. Pela seleção do Egito, foi titular na Copa de 2018.

Veja a lista de dispensa completa:

Mauro Bandeira

Omari Benjamin

Luis Brown

Catalin Cirjan

Noah Cooper

Henry Davies

Ovie Ejeheri

Mohamed Elneny

Taylor Foran

Hubert Graczyk

James Hillson

Henry Jeffcott

Tyreece John-Jules

Alex Kirk

James Lannin-Sweet

Arthur Okonkwo

Kamarni Ryan

Cedric Soares

Kido Taylor-Hart