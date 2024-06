Casimiro comenta derrota histórica do Vasco para o Flamengo - Reprodução / YouTube

Casimiro comenta derrota histórica do Vasco para o FlamengoReprodução / YouTube

Publicado 03/06/2024 14:15

Rio - O streamer Casimiro não ficou nem um pouco contente com a derrota do Vasco para o Flamengo por 6 a 1, na tarde deste domingo (2), no Maracanã. Vascaíno assumido, ele colocou toda a raiva para fora ao ser provocado pelo amigo Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, logo após o fim do jogo.

fotogaleria

"Estou tentando falar com o Casimiro, mas ele não responde, alguém 'sa6e' o que aconteceu?", ironizou Chico Moedas, que é flamenguista, após o fim da goleada histórica do Vasco para o Flamengo no X, antigo Twitter. Casimiro então entrou na pilha do amigo e rebateu: "Tu é filha da put* da maior espécie".

Casimiro comenta goleada histórica

O influenciador, que faz live diariamente e reage aos jogos do Brasileirão, comentou a partida e os melhores, e piores, lances. Questionado sobre o tweet de Chico, Casimiro mais uma vez aproveitou para xingar o amigo. "E o Chico? [É] um filha da put* do caralh*, um merd*. 'Ah estou tentando falar com o Casimiro', ele estava no Discord comigo esse vagabund*. Tweetando 'não consigo achar o Casimiro' e rindo da minha cara", disse.

Sobre a derrota, Casimiro externou a tristeza que sentiu. "Cada vez mais que eu penso que não vou me entristecer com o Vasco, eu me entristeço. Não sei aonde isso vai parar. Eu fico aqui fazendo um papel de babaca que eu sei fazer muito bem, cobrando as coisas", lamentou.

Ele, que é conhecido por dar suas opiniões sobre os jogadores e os xingarem sem medo do cancelamento, quando questionado sobre isto, falou: "Se eu chegar aqui e chamar um atleta de merd*, os caras falam: 'esse é o influenciador que vocês tanto falam. Está xingando o jogador, que tem família'. Eu também tenho família, estava eu e minha mulher vendo o jogo. Os dois com cara de c*. Estava o meu pai, de 74 anos, me mandando mensagem [e perguntando] 'caralh*, que merd* é essa'. Falei: a culpa é sua, não? Não foi você que meu deu a roupinha do Vasco quando eu era pequeno? agora está se fazendo de desentendido para cima de mim?"

"Eu não quero desrespeitar os caras como seres humanos, mas eles estão tirando a gente de otári*. Com todo o respeito do mundo, o time do Flamengo é melhor que o do Vasco? É. O time do Flamengo é muito melhor que o do Vasco? É. O time do Flamengo é infinitamente melhor que o do Vasco? É! Seis? Não dá. 'Ah o cara tem família', sim, todo mundo tem. E aí? 6 a 1 não dá", comentou ele revoltado.