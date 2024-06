Bruninho, levantador da seleção brasileira masculina de vôlei - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/06/2024 13:13 | Atualizado 03/06/2024 13:37

Japão - A seleção brasileira masculina de vôlei não poderá contar com Bruninho para a segunda semana da Liga das Nações, quando as equipes jogarão em Fukuoka, no Japão. O experiente levantador sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda, de acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O jogador começou a sentir dores no local durante o treino desta segunda-feira, já em solo japonês. O capitão da seleção brasileira passou por um exame de ressonância magnética, que detectou a lesão. Apesar de se tornar desfalque da equipe, Bruninho seguirá com a seleção no Japão.

De acordo com a CBV, a previsão é de que o jogador volte a estar à disposição do técnico Bernardinho a tempo de disputar a terceira semana da Liga das Nações, em Manila, nas Filipinas. A terceira semana do torneio terá início no dia 18, data em que a seleção enfrentará a Holanda.

Sem Bruninho para esta semana, Bernardinho convocou o levantador Matheus Brasília, que estava treinando no Centro de Desenvolvimento de Saquarema (RJ). Ele vai se juntar ao grupo no Japão nos próximos dias. Assim, a seleção voltará a ter dois jogadores para a posição, uma vez que já tinha Fernando Cachopa com o grupo anteriormente.

Em segundo lugar na tabela da Liga das Nações, o Brasil inicia a segunda semana na madrugada desta terça-feira, contra a Alemanha Na sequência, o time nacional enfrentará Irã (no dia 6), Eslovênia (7) e Polônia (8).