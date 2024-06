Emerson Royal em ação pela Seleção - Staff Images / CBF

Emerson Royal em ação pela SeleçãoStaff Images / CBF

Publicado 03/06/2024 12:47 | Atualizado 03/06/2024 12:47

Itália - Jogador com passagens pela Seleção, o lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, pode estar de mudança de clube na Europa. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Milan demonstrou interesse na contratação do defensor.

O clube italiano busca um nome para compor a lateral-direita, e Emerson é um dos nomes preferidos da diretoria rossonera. O brasileiro está ciente do interesse do Milan e mostrou vontade em vestir a camisa da equipe.

Emerson, entretanto, não é o único jogador que o Milan está interessado para a posição. O clube italiano também sondou a situação do lateral-direito português Tiago Santos, do Lille, da França. O defensor de 21 anos foi um dos destaques do clube francês na última temporada e seria uma opção mais jovem que o brasileiro, que tem 25 anos.

Emerson Royal defende o Tottenham desde 2021, quando foi contratado do Barcelona por 25 milhões de euros (R$ 152 milhões na cotação da época). Desde então, ele fez 101 jogos com a camisa dos Spurs, tendo marcado quatro gols e feito duas assistências.

O lateral-direito também acumula passagens pela Seleção. Ele foi convocado por Tite, treinador do Brasil na época, para alguns amistosos e para a Copa América de 2021, onde entrou em campo três vezes.