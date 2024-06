Cleiton Gomes Montuan, 37 anos, torcedor do Flamengo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Cleiton Gomes Montuan, 37 anos, torcedor do FlamengoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 12:26 | Atualizado 03/06/2024 13:17

Rio - Um dia após a goleada história do Flamengo sobre o Vasco pelo placar de 6 a 1 em clássico da sétima rodada do Brasileirão , os torcedores rubro-negros vestiram o "manto sagrado" e pintaram as ruas do Centro do Rio de vermelho e preto. A segunda-feira foi de muita celebração e provocação ao rival de São Januário.

A reportagem de O DIA conversou nesta segunda-feira (3) com torcedores no Largo da Carioca para entender o sentimento depois de um resultado que ficará guardado por muito tempo nos livros sobre o confronto. Para alguns, nada além do óbvio. O flamenguista Márcio Nascimento Mororó, de 54 anos, que trabalha como segurança, já tinha a certeza de um bom resultado diante do Cruz-Maltino.

"Já estava certo que o Flamengo ganharia o jogo porque é um melhor elenco, um time que é quase imbatível. Joga para frente, tem um futebol redondo. Você olha para o banco e só tem craque. Os rivais não querem reconhecer isso. É o melhor time. Foi o que o Bruno Henrique falou lá atrás, que o Flamengo está em outro patamar mesmo. Quem tentar fazer no Flamengo, vai tomar três, quatro. Foi o que aconteceu ontem, né?", disse Márcio.

Márcio Nascimento Mororó, de 54 anos, torcedor do Flamengo Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Em casa com amigos e familiares ou na arquibancada do Maracanã, os flamenguistas celebraram um bom placar sob o comando de Tite, que vem levantando dúvidas nos últimos jogos. No entanto, para alguns rubro-negros, o sonoro 6 a 1 diante do rival não pode ser considerado um parâmetro para o alto nível. Cleiton Gomes Mantuan, empresário de 37 anos, destacou o momento.

"Quando saiu o gol do Vasco eu até fiquei meio preocupado, mas o Flamengo foi bem. O time do Vasco é mediano, mas agora precisamos esperar para os outros jogos difíceis. O Tite melhorou bastante, e vamos ver se vai conseguir mostrar o que pode. Pelo menos um título o Flamengo precisa ganhar (risos)", cobrou Cleiton.

Com a goleada, o Flamengo chegou a 14 pontos na tabela do Brasileirão e ocupa a primeira colocação. Agora, Tite terá 10 dias de preparação visando o próximo duelo, com o Grêmio, no dia 13, no Maracanã.