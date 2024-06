Flamengo aplicou goleada histórica no Vasco - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/06/2024 10:21

Rio - O clássico entre Flamengo e Vasco sempre foi um dos mais equilibrados da história, porém, nos últimos anos, o Rubro-Negro vem tendo um domínio absoluto no duelo. Nos últimos dez jogos, o clube da Gávea venceu oito, empatou um e foi derrotado pelo Cruz-Maltino uma única vez.

Em relação as goleadas, o Flamengo obteve as três últimas do clássico. Além dos 6 a 1 do último domingo, o Rubro-Negro venceu o Vasco por 4 a 1 no dia 5 de junho de 2023, pelo Brasileiro do ano passado. Antes dessa partida, o clube da Gávea havia goleado o rival pela última vez no dia 17 de agosto de 2019, novamente um 4 a 1 pelo Brasileiro daquele ano.

A última vez que o Vasco goleou o Flamengo em um clássico foi há quase 23 anos. No dia 6 de outubro do Campeonato Brasileiro de 2001, o Cruz-Maltino derrotou o maior rival por 5 a 1 no Maracanã. Romário foi o destaque da partida com três gols.

A goleada aplicada pelo Flamengo diante do Vasco, neste domingo, por 6 a 1 foi a maior do Rubro-Negro sobre o maior rival no clássico. O maior placar, no entanto, entre as duas equipe foi um 7 a 0 feito pelo Cruz-Maltino em 1931.