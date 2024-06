Romário comentou golaço do filho - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 03/06/2024 12:00 | Atualizado 03/06/2024 12:04

Rio - O presidente Romário deixou o cargo máximo que ocupa no America em segundo plano para destacar o golaço que o atacante Romarinho, seu filho mais velho, marcou na vitória por 3 a 1 contra o Artsul, neste domingo, no estádio Giulite Coutinho, pela terceira rodada da Série A2. Ele ressaltou um 'orgulho muito grande" pela pintura.

"Hoje eu sou presidente do America, e meu filho joga pelo meu time. Quando acontece uma situação como essa, é claro que é o melhor momento da minha vida. Poder desfrutar de estar ao lado do meu filho, fazendo o que ele ama, que é jogar futebol, principalmente fazendo gol. Isso para qualquer pai é um orgulho muito grande. Essa é minha palavra como pai", afirmou.

O Baixinho também elogiou a campanha perfeita do Mecão até aqui, com três vitórias em três jogos, mas reconheceu que tem muito campeonato pela frente.

"Como presidente do America, eu fico muito feliz porque a gente tem feito um trabalho sério, um trabalho bastante competente. Foram três jogos, nove pontos. A gente sabe que essa é uma competição muito difícil. Não tem nada ganho, tem coisa para caramba para a gente fazer daqui para frente", acrescentou.



De acordo com o manda-chuva americano, o primeiro objetivo é garantir vaga entre os quatro primeiros e, a partir de então, iniciar uma nova disputa no mata-mata em busca do almejado acesso à elite do Rio de Janeiro.



"Antes de qualquer coisa, precisamos pensar em nos classificar entre os quatro. Se der para ser o primeiro, ok. Se não der, não tem problema. Depois vem o mata-mata, com dois jogos na primeira fase, depois mais dois jogos na final. São 15 jogos no total, e nós só jogamos três. O time sabe que nada mudou e é necessário continuar trabalhando, porque essa competição é dura e traiçoeira. O time está no caminho certo", finalizou.