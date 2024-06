Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

03/06/2024

Rio - Presente na final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia, a musa do OnlyFans, Danilla Chavez, que é chilena, exaltou a festa dos alemães, em Wembley, com o uso de sinalizadores. A beldade também fez um pedido para que o recurso possa ser novamente utilizado em jogos de competições sul-americanas.

"Lindo viver isso na final da Liga dos Campeões. A torcida do Borussia usou sinalizadores durante praticamente todo o jogo. Na Europa se permite e por que na América do Sul não? Foi um espetáculo à parte!", opinou.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.