Enzo Maresca - Divulgação / Chelsea

Publicado 28/05/2024 13:17

Rio - Após encerrar a passagem de Maurício Pochettino, o Chelsea tem um novo substituto. Os Blues fecharam com Enzo Maresca, de 44 anos. Ele foi auxiliar de Pep Guardiola no título da Liga dos Campeões conquistado pelo Manchester City no ano passado. Ele dirigiu o Leicester que conquistou a Segundona do Campeonato Inglês na atual temporada.

A informação foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. O vínculo do italiano com o Leicester será de cinco anos. Maresca tinha contrato com o Leicester até junho de 2026. Pela interrupção, o Chelsea irá desembolsar algo em torno de 10 milhões de libras (cerca de R$ 66 milhões).

Enzo Maresca será mais um ex-auxiliar de Guardiola a receber oportunidade em um grande clube inglês. Mikel Arteta trabalhou ao lado do treinador do Manchester City em algumas temporadas. Desde 2019, ele comanda o Arsenal.

O treinador, de 44 anos, teve uma carreira importante como atleta. Atuando como volante, Maresca defendeu clubes como Juventus, Fiorentina, Sevilla, Olympiacos e encerrou sua carreira no Hellas Verona, em 2017.