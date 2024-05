Maracanã - Divulgação / Maracanã / CBF

Publicado 28/05/2024 09:20

Rio - Palco de duas finais de Copa do Mundo, o Maracanã poderá receber um dos clássicos de maior rivalidade do futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", Grêmio e Internacional avaliam a possibilidade de se enfrentar pela Série A no estádio.

Inicialmente, a partida estava marcada para o fim de semana no dia 15. Porém, o clássico passou para o fim de semana do dia 23. O mando de campo é do Grêmio. Outras opções de campo neutro também estão sendo avaliadas.

Com as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul neste mês, Grêmio e Internacional, rivais históricos, estão agindo em parceria. Os clubes também cogitam compartilhar estruturas de estádio e centro de treinamento em Porto Alegre durante a atual temporada.

O Inter prevê de 60 a 90 dias para voltar a utilizar o Beira-Rio, enquanto o Grêmio ainda não tem prazo para voltar a jogar na Arena. O CT do Colorado foi mais atingido que o do Tricolor. Existe a possibilidade dos dois rivais jogarem no mesmo estádio e treinarem no mesmo CT.