Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid na atual temporada - Oscar del Pozo/ AFP

Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid na atual temporadaOscar del Pozo/ AFP

Publicado 27/05/2024 15:30 | Atualizado 27/05/2024 15:32

Espanha - Real Madrid e Borussia Dortmund fazem a final da Liga dos Campeões neste sábado (1), às 16h (de Brasília), em Wembley. Indo para a sua segunda decisão do torneio na carreira, Vini Jr demonstrou ansiedade para o duelo com o clube alemão e projetou a partida.

"É uma semana muito importante e espero que possamos vencer novamente. Sempre pensamos na vitória. Espero poder marcar, mas o mais importante é vencer. É um jogo único e temos que começar fortes desde o início. Perdemos apenas dois jogos e esperamos terminar a temporada assim. É uma semana muito importante e queremos voltar a vencer.", disse Vini Jr em entrevista coletiva.

Nos jogos contra o Manchester City, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti surpreendeu ao colocar Vini Jr em uma nova posição, jogando por dentro, mais centralizado. O brasileiro admitiu que não queria essa mudança, mas que evoluiu na função.



"Ele me convenceu a mudar de posição, eu não queria. Ele me ensinou a jogar por dentro também. Em um ano, evoluí mais do que em todos os anteriores", disse.

Aos 23 anos, Vini Jr faz a sua melhor temporada da carreira. Com 23 gols e 10 assistências, ele vem ganhando lobby de companheiros e até de adversários para conquistar a Bola de Ouro, sendo um dos francos favoritos a levar o prêmio.