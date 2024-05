Vini Jr. - AFP

Publicado 27/05/2024 13:19

Rio - O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, afirmou que vê Vini Jr. como favorito a receber o prêmio de "Bola de Ouro", que indica o melhor jogador do ano no futebol europeu. Na opinião do técnico, a disputa da Eurocopa, que irá acontecer neste ano, não terá poder de mudar a escolha da premiação.

"Acredito que dificilmente isso possa ser alterado por uma única competição, ainda que seja a competição que finaliza o ano e que tem uma importância muito grande no nosso contexto. Por tudo que ele (Vini Jr.) já realizou ao longe desse período, seria uma surpresa muito grande se isso (Bola de Ouro) não viesse acontecer", disse em zona mista do "Futebol Solidário", no último domingo.



Vini Jr., de 23 anos, vem sendo o principal destaque do Real Madrid na atual temporada. O atacante levou o clube espanhol ao título da La Liga e para a final da Liga dos Campeões que irá ocorrer no próximo sábado.