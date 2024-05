Ensaio de Aimèe Alvarez - Reprodução / Twitter

Publicado 27/05/2024 11:00

Rio - A musa do OnlyFans, Aimèe Alvarez, que fez ensaio especial para motivar seu clube do coração na final do Campeonato Mexicano, resolveu fazer uma promoção na plataforma, após o América do México derrotar o Cruz Azul por 1 a 0 e conquistar o bicampeonato do torneio. Ela irá fazer 50% de desconto para quem desejar acompanhar seu conteúdo.

fotogaleria

Ao conquistar o título pela segunda vez seguida, o América do México quebrou um jejum de 35 anos. Desde 1989, o clube não levantava consecutivamente o troféu de campeão nacional. O clube é o mais vitorioso do México com 15 taças.

Aimèe Alvarez se tornou conhecida em 2018, quando participou de uma festinha envolvendo os jogadores da seleção mexicana antes da Copa do Mundo da Rússia. Além dela, outras 29 mulheres estiveram presentes.